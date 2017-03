Gardenia AISM, la Sezione di Savona cerca volontari

SAVONA. 2 MAR. Anche quest’anno torna in 5 mila piazze italiane La Gardenia di AISM. Si terrà il 4 e il 5 marzo per poi ritornare in piazza l’8 marzo – Festa della Donna – per ricordare che la sclerosi multipla colpisce soprattutto le donne con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini.

Per rendere questa iniziativa possibile c’è bisogno di tanti volontari. Sono 10 mila i volontari che ogni anno affiancano l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla negli eventi nelle piazze. Uno di questi è Paolo Sottocorona metereologo di La7.

Il capitano Paolo Sottocorona, metereologo di LA7 è uno dei 10.000 volontari che scendono in piazza con AISM negli eventi di raccolta fondi.

Facciamo quattro chiachciere con lui. “Com’è il clima nelle piazze come volontario di AISM? È un trionfo di entusiasmo… perché tutti abbiamo la possibilità di contribuire a realizzare il sogno di tante donne, di tanti giovani, di tante persone: la libertà dalla sclerosi multipla. Attraverso la TV parlo ogni sera a tanti, annuncio le previsioni del tempo e auguro loro una buona serata. Durante questo week end posso fare di più. Sono volontario AISM da 4 anni, scendo nelle piazze per raccogliere fondi per la ricerca sulla SM… e tiro fuori tutta la mia grinta. Voglio dare il mio contributo per AISM, poter stare a fianco delle persone con sclerosi multipla, malattia che colpisce i giovani nel pieno della loro vita e le donne. I giovani sono il nostro futuro. Sono un papà ho dei nipotini, credo molto nei giovani e questo è il mio modo per aiutarli.

Quale messaggio dare a chi vuole diventare volontario? Vincete la pigrizia, informatevi, se volete veramente dare una mano o un po’ del vostro tempo, fatelo! Il premio del vostro gesto è una sensazione piacevole che ti rimane addosso, migliore di una buona giornata di sole, arricchisce ognuno di noi.

E allora… che tempo fa nelle piazze fiorite dalle gardenie?

Ottimo! Sarà uno dei momenti in cui ciascuno potrà dare il meglio di sé… diventate VOLONTARI AISM anche voi!”.

Con una piantina di gardenia distribuite nelle piazze italiane a fronte di un contributo di 15 euro è possibile sostenere al ricerca scientifica sulla sclerosi multipla ma anche implementare i servizi erogati all’Associazione proprio alle donne.

La sclerosi multipla colpisce 110 mila persone. 2 su 1 sono donne sotto i 40 anni. Sono 3.400 nuovi casi l’anno: 1 ogni 3 ore.

Anche con il contributo come volontario, prestando il proprio tempo libero all’AISM, è possibile essere vicino ad una persona colpita dalla malattia.

AISM è una ONLUS, cioè un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che opera dal 1968 su tutto il territorio italiano e dal 1998 è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, anch’essa ONLUS, istituita per finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulla SM. E’ il riferimento per oltre 110 mila persone con SM in Italia.

Con Sede Nazionale a Genova, AISM promuove ed eroga servizi a livello nazionale e locale attraverso 151 tra Sezioni Provinciali e Gruppi Operativi, 17 Coordinamenti Regionali, 2 centri per la promozione dell’autonomia e del turismo sociale e 9 centri sociali riabilitativi.

L’Aism a Savona è in via B. Walter 5r, 17100. Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.30 e 15.00-18.00

tel.019/809495; email: aismsavona@aism.it