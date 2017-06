GENOVA. 26 GIU. Sabato notte in Galleria Mazzini sono caduti dei calcinacci dalla volta. Per fortuna nessuno passava e non ci sono stati dei feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non sono riusciti ad entrare con l’autogru all’interno della Galleria e momentaneamente hanno recintato l’area dove è caduto il materiale.

L’area chiude anche tre negozi al 39, 41 e 43 r. fra cui una farmacia ed un bar.





Non si capisce da dove siano caduti i calcinacci. Tra l’altro recentemente erano state compiute delle opere di restauro e migliorie con tanto di ponteggi.