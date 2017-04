Gabbiano reale salvato da peschereccio e consegnato all’Enpa

SAVONA. 8 APR. Un gabbiano reale in difficoltà al largo dei bagni Capo Torre di Albisola Capo è stato recuperato dall’equipaggio del peschereccio Angelo Padre III, che stava rientrando nel porto di Savona.

Il volatile era stato scorto da alcuni passanti che avevano avvertito i volontari della Protezione Animali savonese; probabilnente indebolito per l’assenza di pesce lungo la costa, non riusciva a levarsi in volo e nulla poteva il compagno, che non lo ha mai abbandonato e cercava di assisterlo da uno scoglio vicino e volandogli attorno; rendendosi necessaria una barca per raggiungerlo, i volontari hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco ed alla Capitaneria, che però non avevano al momento imbarcazioni disponibili; ma controllando il traffico marittimo l’ufficiale della Guardia Costiera ha verificato che il peschereccio si trovava molto vicino ed il comandante, pregato di intervenire, ha subito accettato e recuperato il gabbiano, non senza difficoltà perchè stava venendo buio; all’arivo in porto lo ha quindi consegnato alle cure dei volontari dell’Enpa, che ringraziano l’equipaggio dell’Angelo Padre III; il volatile si sta rapidamente riprendendo e appena ristabilito verrà riportato in zona per ricongiungersi con il compagno.