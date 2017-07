GENOVA. 20 LUG. “Troviamo inappropriate le dichiarazioni del Capo della Polizia Gabrielli, il quale condanna i fatti avvenuti a Genova nel 2001 solo riferiti alla Diaz o alla Caserma di Bolzaneto, nella giornata in cui andavano ricordati esclusivamente gli Angeli della Legalità, ossia le Vittime della strage di Via D’Amelio dove hanno perso la vita il Giudice Paolo Borsellino insieme a 5 Poliziotti, donne e uomini della sua scorta, per combattere la Mafia”.

Matteo Bianchi, segretario generale regionale del Coisp-Sindacato Indipendente di Polizia, oggi ha commentato così la dura presa di posizione di Gabrielli, condivise però da un altro sindacato di polizia, il Siap, sul G8 di Genova.

http://www.ligurianotizie.it/g8-2001-gabrielli-fossi-stato-de-gennaro-mi-sarei-dimesso/2017/07/20/254557/





“Se proprio si doveva parlare di G8 – ha aggiunto Bianchi – potevamo anche comprendere un passaggio su noti fatti da parte del numero uno della Polizia italiana, potevamo anche capire le esternazioni verso l’allora Capo della Polizia relativamente all’opportunità di eventuali sue dimissioni, ma riteniamo inaccettabile, intollerabile e svilente che il più alto rappresentante del nostro comparto non abbia speso una sola parola per tutti quei colleghi che hanno versato sangue a difesa della loro Patria e dei cittadini in quei drammatici giorni del G8 di Genova.

Continuiamo a rimanere allibiti di fronte al suo silenzio rispetto ad uno scempio come quello che è stato eretto in Piazza Alimonda in ricordo di un individuo che assaltò, e le immagini dell’epoca parlano chiaro, una camionetta dei Carabinieri attentando alla vita di un rappresentate delle Forze dell’Ordine che, come ribadito in più sedi processuali, sparò per legittima difesa.

Il Coisp in Liguria, da un Capo che ha comunque molti meriti, non si può sentire totalmente rappresentato perché se riteniamo condivisibili le sue esternazioni in merito a fatti in cui la magistratura ha ritenuto le Forze dell’Ordine colpevoli di reati, dall’altra troviamo offensive le sue volute omissioni rispetto ad una 3 giorni in cui la Superba è stata vittima di devastazioni e saccheggi da parte di pseudo manifestanti che di tutto avevano voglia fuorché manifestare pacificamente il loro pensiero.

Non ci stancheremo mai di ricordare, anche all’attuale Capo pro tempore della Polizia ed a qualche sindacalista ancora ostaggio di logiche politiche, i migliaia di danni subiti da parte di privati cittadini genovesi ed imprenditori locali, oltre che dallo stesso Stato, ed i tantissimi feriti annoverati tra i nostri colleghi in prima linea in quei giorni.

Rammentiamo al Dottor Gabrielli che anche quest’anno, sotto la sua direzione, Piazza Alimonda è stata vietata per due giorni alla nostra Organizzazione Sindacale.

Se possiamo lontanamente capire il diniego per la giornata odierna, 20 luglio, troviamo inconcepibile lo stesso per il giorno 19 luglio in ricordo delle Vittime di Via d’Amelio, visto che la nostra voleva essere una semplice manifestazione a favore esclusivo della Legalità come ampiamente reso noto.

Vogliamo anche sottolineare come le motivazioni notificateci relativamente alla mancata autorizzazione della piazza, continuino ad alimentare la sensazione sempre più forte che in Italia siamo ‘ostaggio’ di anarchici, estremisti e comunisti con il rolex.

Purtroppo le dichiarazioni di ieri del Signor Capo della Polizia non fanno altro che alimentare questo clima, con il contributo di qualche ‘sindacatulo’ il quale preferisce la ribalda mediatica anziché cercare di svolgere il proprio lavoro in maniera serena”.