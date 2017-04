GENOVA. 7 APR. Dopo che lo Stato italiano, davanti alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo, ieri ha patteggiato 45 mila euro con sei manifestanti del G8 di Genova per i presunti abusi e maltrattamenti alla caserma di Bolzaneto, oggi arriva la reazione indignata del sindacato di polizia Sap. Il Governo, infatti, si è impegnato per avviare un “percorso di rieducazione” per gli operatori di polizia e carabinieri. In quei giorni la città fu messa a ferro e fuoco dai manifestanti violenti e, oltre alla tragedia di piazza Alimonda, ci furono numerosi feriti da ambedue le parti.

“Ci sentiamo umiliati – ha dichiarato il segretario nazionale del Sap Gianni Tonelli – ora il Governo ci vuole mandare pure a lezione di bon ton. Il Governo si è impegnato, davanti alla Corte Europea di Strasburgo, per sottoporre gli appartenenti alle forze dell’ordine a dei corsi di sensibilizzazione relativamente ai diritti civili. Si tratta di un’umiliazione indegna e di una follia. I diritti civili, semmai, sono quelli delle persone oneste e perbene che tutti i giorni sono ostaggio dei delinquenti e dei teppisti, con il partito dell’antipolizia, del disordine e dell’insicurezza, che è riuscito a prevalere nel nostro Paese. I diritti violati in Italia sono quelli della gente onesta che lavora, della famiglia, di coloro che aiutano gli altri facendo vera solidarietà nel pieno rispetto delle regole democratiche. Loro dovrebbero pulirsi la bocca di fronte ai poliziotti che per 1.250 euro al mese rischiano la vita ogni giorno per le nostre strade. vergogna. Dovrebbero essere loro ad andare a fare i corsi di onestà e bon ton”.