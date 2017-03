GENOVA. 30 MAR. Il Cda di Iren ha approvato il progetto di integrazione con Amiu, l’azienda genovese che si occupa della raccolta dei rifiuti, la cui attuazione è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Genova.

“L’obiettivo dell’operazione, si legge in una nota di Iren, è realizzare una partnership che consenta di ottimizzare il piano industriale di Amiu, avviando il piano degli investimenti, migliorando le attuali performance di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente e lo sviluppo di nuove linee di business”.

Il voto in Consiglio comunale è previsto per domani. Oggi per lo sciopero e la manifestazione dei lavoratori Amiu, via Garibaldi la strada che porta a Tursi, era blindata dalle forze dell’ordine.