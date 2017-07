IMPERIA. 20 LUG. Nei giorni scorsi i ‘soliti ignoti’ hanno compiuto un furto in un’abitazione. Questa volta, però, il furto è stato commesso nell’abitazione del procuratore facente funzioni di Imperia Grazia Pradella, dal 1995 sotto scorta, già oggetto in passato di una serie di minacce.

Del caso se ne sta ocupando la Digos. Secondo quanto appreso i ladri avrebbero forzato la porta di ingresso della casa durante l’ora di pranzo entrando e portando via gioielli e forse anche dei documenti.

Non si conoscono altre informazioni anche perché sulla vicenda vige il massimo riserbo.





Grazia Pradella ha preso servizio come pubblico ministero nel novembre del 2014 e ha assunto il ruolo di procuratore facente funzioni in sostituzione del procuratore Giuseppa Geremia. Dal 1995 è sotto scorta per le indagini condotte a Milano sulla strage di Piazza Fontana.