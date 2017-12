Rapine e furti in casa continuano. Durante i servizi di prevenzione del crimine, in particolare dei furti in casa, ieri sera a Cogoleto i Carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato un giovane 18enne albanese, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora, e denunciato il complice, un connazionale di soli 16 anni, incensurato.

I due sono stati sorpresi mentre tentavano di entrare all’interno di un’abitazione di via Isnardi per commettere il furto.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19, quando due sorelle, entrambi minori, spaventate, hanno chiamato la Centrale Operativa di Arenzano riferendo che erano sole in casa e che due persone stavano tentando di entrare.





L’operatore, dopo aver tranquillizzato le due ragazze, ha contestualmente inviato sul posto una pattuglia che è riuscita ad arrivare prima che i due giovani stranieri riuscissero ad entrare nell’appartamento, fermandoli mentre con un cacciavite mentre stavano forzando una porta finestra del balcone. In loro possesso anche altri oggetti atti allo scasso.