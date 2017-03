GENOVA. 9 MAR. Immmigrati dall’Albania, imperversavano in tutta la Liguria e nel basso Piemonte, compiendo furti in appartamento nelle ore serali approfittando dell’assenza dei proprietari. Alle scorribande della banda hanno posto fine i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, che al termine di una serrata indagine sono riusciti ad attribuire ai tre componenti la responsabilità di numerosi furti commessi nel periodo novembre 2016 – febbraio 2017. La custodia cautelare in carcere oggi è scattata per tre albanesi, tutti 28enni e con precedenti di polizia specifici, ai quali i Carabinieri addebitano la responsabilità per furti commessi nei centri di Bogliasco, Chiavari, Andora (SV) ed Ovada (AL).

I tre malviventi agivano con una modalità collaudata: si riunivano a Cornigliano ed in macchina raggiungevano la località prescelta per commettere i furti. La partenza, in alcuni episodi, era preceduta da una sosta presso dei negozi specializzati in cui il gruppo acquistava utensili e guanti da utilizzare per l’effrazione di porte e finestre o per manomettere i sistemi anti-intrusione.

La vettura si fermava presso una piazzola di sosta dell’autostrada o in prossimità di un casello: da qui, dopo aver scavalcato il guard rail, i componenti si incamminavano per le campagne per raggiungere le abitazioni più vicine ed isolate, scegliendo quelle oggetto dei raid sulla base della riscontrata assenza dei proprietari e della facilità di accesso. In macchina restava solamente l’autista che, lasciati i complici, riprendeva la marcia in attesa di un loro squillo codificato per tornare a recuperarli. In un’occasione, i Carabinieri hanno documentato che l’autista ha “ingannato” il tempo d’attesa andando a giocare due ore presso una sala slot di Albenga.

I furti venivano perpetrati mediante effrazione di porte, anche blindate, e finestre, cercando di depredare l’abitazione nel minor tempo possibile alla ricerca di denaro contante e gioielli.

La banda è stata fermata dai Carabinieri al rientro da un raid nel comune di Loano (SV), su cui sono in corso accertamenti. Le perquisizioni condotte hanno consentito di rinvenire presso le abitazioni dei tre numerosa refurtiva per un valore complessivo di circa 60mila euro. In particolare, sono stati rinvenuti orologi di pregio, monili in oro e denaro contante per circa 2.500 euro.

Nel corso delle indagini, sono emersi anche la spregiudicatezza ed il senso di impunità del gruppo, nonché la noncuranza per l’operato dei Carabinieri. Infatti, davanti ad alcune perplessità circa la scelta di un obiettivo, ritenuto troppo rischioso da un componente in ragione dei controlli e dei passaggi frequenti sul territorio da parte dell’Arma locale, i restanti componenti lo tranquillizzavano asserendo che i Carabinieri non li avrebbero scoperti in quanto, a loro dire, impegnati a perseguire reati più gravi – e nei grandi centri – piuttosto che dei semplici furti commessi in zone decentrate. Il tutto senza sapere di essere già monitorati e ad un passo dal Carcere di Marassi, a riprova, invece, della preminenza attribuita dall’Arma dei Carabinieri all’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio, tanto nei piccoli quanto nei grandi centri, particolarmente incidenti sulla percezione di sicurezza da parte delle collettività.

Sulla base di parte della refurtiva rinvenuta, nell’immediato risultata non riconducibile a specifici episodi già denunciati, i Carabinieri stanno verificando tutti i furti in casa verificatisi negli scorsi mesi, evidenziando in almeno altri quattro episodi la responsabilità dei tre immigrati.