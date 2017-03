GENOVA. 22 MAR. Sono stati notificati a tre albanesi, tutti gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, le relative ordinanze di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova, che contesta loro numerosi furti aggravati in abitazione.

Proprio l’attività d’indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura, ha avuto inizio nel mese di dicembre 2016 per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione a Genova.

Le investigazioni, condotte anche con l’ausilio di presidi tecnologici, hanno consentito di accertare che Gjon Ndou, trentaquattrenne albanese; Ermal Xhemaj, trentunenne albanese e Kristjan Ndoj, venticinquenne albanese, erano gli autori di numerosi furti in abitazioni a Genova e nei comuni limitrofi, tra il 2015 ed i primi giorni del 2017, quando a conclusione dell’ennesimo raid criminale erano stati sottoposti a fermo di pg.

Identico il modus operandi dei furti che avvenivano con l’effrazione di una finestra delle abitazioni delle vittime.

La banda, in particolare, aveva messo a segno vari colpi nei quartieri Castelletto, Albaro e Foce, nel corso dei quali si era impossessata di numerosi monili, contanti e altri oggetti di valore, accumulando un bottino ingentissimo.

Le foto della refurtiva sequestrata è visionabile sul sito della Polizia di Stato all’indirizzo http://questure.poliziadistato.it/it/servizio/oggettirubati selezionando la voce “recuperati” e la provincia “Genova”.