Furti al Carrefour di via S. Vincenzo: arrestato un tunisino

GENOVA. 28 MAR. Nei giorni scorsi, una coppia di sconosciuti aveva rubato generi alimentari dal supermercato Carrefour di via San Vincenzo per un valore di circa 88 euro. Scoperti dai responsabili della rivendita, per guadagnarsi la fuga, spintonavano e sferravano calci ai due dipendenti, abbandonando la merce nel corso della fuga.

I rapinatori, riconosciuti da un equipaggio del Nucleo Radiomobile dopo aver visionato il sistema di videosorveglianza interno, sono stati deferiti in stato di libertà in stato di irreperibilità. Ieri nel tardo pomeriggio, i Carabinieri di Carignano con i colleghi del Nucleo Radiomobile, in piazza De Ferrari, individuavano e fermavano dei due. Si tratta di un 30enne tunisino riconosciuto come uno dei due fuggitivi. Perquisito, è stato trovato in possesso di oggetti atto allo scasso, poi sequestrati. Dopo le formalità è stato associato presso il carcere di Marassi.