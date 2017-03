GENOVA. 10 MAR. Per fortuna un po’ di spavento qualche vetro rotto e nulla di più, questa mattina, in via Gramsci, quando un bus è stato urtato da un furgone in retromarcia.

Erano circa le 10 di questa mattina, quando il bus, uno snodato in servizio sulla linea 1, stava percorrendo la corsia riservata, all’altezza del Galata Museo dle Mare, è stato scontrato da un furgone che usciva in retromarcia dallo spiazzo davanti al mercato comunale.

Nell’impatto si sono rotti i vetri della porta centrale e di alcuni finestrini ed è rimasta danneggiata anche la fiancata.

Tutti i passeggeri, però, sono illesi.