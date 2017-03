Furbetti cartellino Sanremo, un reitegro per vizio di forma

IMPERIA. 17 MAR. Il giudice del lavoro del tribunale di Imperia ha reintegrato, per un vizio di forma, la lettera di licenziamento non era stata firmata, relativo alla pratica di licenziamento, per l’ex messo del Comune di Sanremo, Mirko Norberti, coinvolto nell’inchiesta ‘Stachanov’ per i cosiddetti ‘furbetti del cartellino’.

Nell’ottobre del 2015 finirono sotto inchiesta circa 200 impiegati del Comune di Sanremo accusati dell’infedele timbratura del cartellino.

Si tratta del primo reintegro per quanto riguarda quei fatti.

A Norberti, 53 anni, coordinatore dei messi notificatori, erano state contestate una decina di timbrature compiute da altri e una decina di omesse timbrature.

L’inchiesta Stachanov aveva portato a 43 misure restrittive: 35 arresti domiciliari, 8 obblighi di firma e 196 persone indagate per truffa e falso, complessivamente circa il 70% della forza lavoro dell’amministrazione comunale era rimasta coinvolta dall’inchiesta.

L’indagine della Commissione disciplinare del Comune si era chiusa con 32 licenziamenti, 98 sospensioni, 21 sanzioni, 19 rimproveri e 28 archiviazioni.