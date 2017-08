IMPERIA. 18 AGO. Domani, sabato 19 agosto, a San Bartolomeo al Mare, si svolgeranno i fuochi d’artificio. Il sindaco, Valerio Urso, ha emesso un’ordinanza che vieta, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 in occasione dello spettacolo pirotecnico, la vendita per asporto di alcolici, e/o bevande in contenitori di vetro o latta.

L’ordinanza è scaricabile al link: http://www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it/AlboPretorio/atto/download-file.html?name=1503042432575__ORDINANZAPUBBLORD.pdf&id=22757