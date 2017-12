Intorno alle 6.15 della mattina di Natale la polizia ha arrestato in via Puccini, a Sestri Ponente, un immigrato dominicano di 32 anni per resistenza e lesione a pubblico ufficiale.

Poco prima, una volante del Commissariato di Cornigliano, durante il regolare controllo del territorio, all’altezza della stazione ferroviaria di Sestri Ponente ha notato un’auto, con a bordo il 32enne, procede a zig-zag in maniera pericolosa e sfrecciare ad un incrocio nonostante il semaforo rosso.

I poliziotti hanno così deciso di fermare il veicolo. Un agente si è avvicinato alla vettura e ha intimato al 32enne di spegnere il motore e di consegnarli i documenti.





Mentre l’agente li stava controllando, l’immigrato, in evidente stato di ebrezza alcolica, ha riacceso il motore per cercare di fuggire.

A quel punto, il poliziotto ha provato a bloccare il fuggitivo. Prima cercando di togliere la chiave dal cruscotto. Poi aggrappandosi al montante dello sportello.

Il 32enne ha invece accelerato trascinando il malcapitato per circa 20 metri per poi farlo cadere a terra rovinosamente.

L’agente, seppur dolorante, è salito insieme al collega a bordo della volante, che si è messa immediatamente all’inseguimento del fuggitivo.

Il dominicano, dopo aver effettuato svariate e spericolate manovre in mezzo al traffico, poco dopo è stato quindi bloccato.

Al giovane, sottoposto poi all’alcoltest e trovato con un tasso alcolemico pari a 1.87, è stata ritirata la patente con la decurtazione di 43 punti e gli sono state elevate 5 contravvenzioni.

L’agente ferito è stato medicato per alcune escoriazioni, giudicate guaribili in 7 giorni.