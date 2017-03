Free Ride Fest: classicissima di Artesina

GENOVA. 3 MAR. Dopo il grande successo dello scorso week end con la Gara nazionale delle Mascotte e la grande partecipazione al “Villaggio Solidale”, Artesina è pronta a vivere un altro fine settimana ricco di eventi e festa.

Neve perfetta, tra i 90 e 170 centimetri, con varco Rastello e tutti i collegamenti MondoléSki aperti. Tutto pronto per il Free Ride Fest, la kermesse dedicata a chi ama la neve fresca… Sabato 4 marzo, a partire dalle ore 10, spazio per chi vorrà testare sci e attrezzature freeride grazie ai prestigiosi marchi Rossignol, Blizzard e Dynastar presenti sulle piste di Artesina in occasione di questo rinomato evento. “Personale dedicato e guide – spiegano gli organizzatori – introdurranno gli sciatori nel fantastico mondo di una disciplina sempre più diffusa e dal fascino irresistibile, illustrando anche gli aspetti di estrema importanza, durante tale pratica, legati alla sicurezza in fuoripista”.

Le previsioni meteo segnalano neve tra la notte di venerdì e il primo mattino di sabato e questo rende perfetto l’arrivo del Free Ride Fest. Ci sarà anche Artesina Freeride Corner, la palestra ideale per provare le attrezzature e testare le proprie capacità, con alcune piste aperte e non battute a uso e consumo di chi vuole provare, facilmente raggiungibili anche dal varco di Rastello. La colonna sonora dell’evento sarà garantita dal mitico DJ Carrara in diretta da Radio Artesina ( (disponibile anche su App: Radio Artesina direttamente da Google Play e Itunes Apple Store) e, come in ogni Fest che si rispetti, sono previsti fiumi di birra grazie alla Festa serale a cura di Al Bidone Apreski.

Interessanti anche le offerte “Alloggio+Skipass” con 4 notti in alloggio + 4 skipass a euro 217, 6 notti in alloggio + 6 skipass a euro 259 (Infoline 0174242000).