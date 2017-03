Franco Ricciardi si è sposato con Giusy Zuffanti!

GENOVA. 18 MAR. Il nostro Direttore responsabile, il giornalista Franco Ricciardi, sabato 11 marzo è convolato a nozze.

Sposa Giusy Zuffanti, che da ormai più di quattro anni gli è accanto; testimone per lo sposo Alessandro Asso, per la sposa la dott.ssa Silvia Fontana.

La cerimonia è stata celebrata a Palazzo Tursi, e ad unirli in matrimonio è stato il dott. Davide Ulivieri dell’Ospedale San Martino.

Oltre settanta gli invitati, tra i quali una grande rappresentanza dell’Ospedale di San Martino (Medici, Infermieri, Funzionari) dove la sposa lavora ed ex colleghi di Franco, funzionari dell’Istituto Italiano della Saldatura; anche perché Franco ha chiuso, dopo 41 anni, il suo rapporto di Capo Ufficio Stampa e Responsabile Pubblicità e Sponsor all’Istituto Italiano della Saldatura, e dal primo marzo è in pensione.

Non è un segreto che Enti di interesse internazionale hanno contatto Ricciardi per contratti di collaborazione, ma lui per adesso è intenzionato almeno per qualche mese a godersi pensione e vita matrimoniale!

La giornata si è conclusa al Porticciolo di Nervi, nel ristorante “Pino” del grande Maurizio Calandri.

Viaggio di nozze? La metà è il sud America, precisamente Cuba.

Auguri da Liguria Notizie !