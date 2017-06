IMPERIA. 28 GIU. La polizia francese, lasciata libera di intervenire, non scherza. Sono una novantina i migranti respinti oggi dalla Francia e accompagnati dagli agenti della Gendarmerie al valico di frontiera di Ponte san Luigi.

Ieri erano stati già acchiappati e fatti rientrare in modo coatto in Italia 263 immigrati irregolari, provenienti in gran parte dall’Africa.

Quasi tutti i circa 400 migranti che nella notte tra domenica e lunedì avevano lasciato l’accampamento di fortuna, sulle sponde del fiume Roja, per raggiungere clandestinamente la Francia, passando per il monte Grammondo, sono stati quindi intercettati e bloccati dalla polizia d’Oltralpe.





Per individuarli, la Gendarmerie ha utilizzato anche i cani Malinois (pastore belga) e un elicottero.

I migranti verranno accompagnati al CIE di Taranto a bordo di un bus della Riviera Trasporti, scortati dalle nostre forze dell’ordine.

Intanto, aumenta il numero degli ospiti al campo della CRI del Parco Roja, allestito a Ventimiglia dalla Prefettura di Imperia. Ad oggi risultano 348, tra cui cinque minorenni.

In aumento anche gli stranieri irregolari che scelgono di accamparsi sulle sponde del Roja, invece di recarsi al centro di accoglienza.