Francia, Flamanville: Esplosione nella centrale nucleare

NORMANDIE. 9 FEB. Esplosione questa mattina intorno alle 10.00 nella centrale nucleare di Flamanville di EDF, in Francia.

Secondo la prefettura, non ci sarebbe alcun rischio legato al nucleare. Cinque persone sono rimaste intossicate. Sul posto sono presenti i soccorsi. Un reattore della centrale è stato spento per ‘precauzione’.

L’esplosione si è verificata nella sala macchine della centrale nucleare, dove non ci sarebbero elementi radioattivi. Secondo le autorità non ci sarebbe alcun rischio atomico o di contaminazione. La stessa conferma arriva dal direttore della centrale. I soccorsi sono giunti nella zona e un’operazione dei vigili del fuoco è attualmente in corso nella zona. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO. L’incidente alla centrale nucleare di Flamanville, nel nord-ovest della Francia, sarebbe “finito”, secondo quanto annuncia la prefettura locale.