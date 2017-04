GENOVA. 15 APR. Aveva trasformato il suo appartamento in base logistica in cui preparava le dosi di cocaina da spacciare in città, ma è stato arrestato dagli agenti della squadra Mobile.

Un 40enne colombiano, che l’aveva sempre fatta franca e risulta incensurato, è stato rinchiuso a Marassi. Secondo la polizia, l’immigrato è uno dei fornitori di cocaina di vari pusher, che in particolare vagolano nel quartiere di Sampierdarena e nei caruggi del centro storico.

L’abitazione del colombiano era da tempo tenuta sotto controllo dagli agenti dell’antidroga. Dopo un’attività di osservazione e pedinamento dei vari acquirenti, gli investigatori ieri hanno compiuto un blitz con la perquisizione dell’immobile. In un armadio della camera da letto è stato trovato circa mezzo chilo di cocaina in “sasso”, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Sono in corso indagini per scoprire la “filiera” dello spaccio.