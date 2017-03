Sarzana – 25 Marzo 2017. Red Jackets Sarzana, sabato 25 Marzo, al terzo impegno nel campionato di 2.a Divisione 2017 di football americano. Dopo il netto progresso rispetto al 40-6 subito in casa dei forti Hogs Reggio Emilia a Scandiano, con il combattuto 24-16 incassato a Modena dai Vipers, i “Reds” strizzano l’occhio a un ulteriore passo in avanti magari col primo successo. In fondo gli avversari, i Saints Padova con quel terzo posto nel Girone D (dietro alla capolista Mastini Verona e ai Cavaliers di Castelfranco Veneto-Tv e davanti ai Knights di Sant’ Agata Bolognese) non sono messi meglio dei sarzanesi, terzi nel Girone B insieme agli Storms Pisa: alle spalle appunto della capoclassifica Hogs e dei Vipers. A proposito, si tratta di uno fra il paio che di incontri “interdivisionali”, ossia fra squadre di raggruppamento diverso che attende i rosso-argento secondo una novità di questo campionato; il prossimo e ultimo di tale tipo, domenica 2 Aprile, contro i Cavaliers in quello che sarà il debutto interno dei “Reds” alla Bradia.

Comunque bando all’eccessivo ottimismo…anche perché si tratta per i Red Jackets di un’altra fra quella serie di trasferte consecutive a cui un crudele calendario li costringe. Si gioca infatti a Cadonaghe, stadio “Martin Luther King”, alle ore 21. Partenza dunque dei nostri dal solito ritrovo, a Battifollo, nel primo pomeriggio.