Sarzana – 3 Marzo 2017. A distanza di più d’un anno i Red Jackets Sarzana tornano finalmente alla vittoria. Nel 2016, nonostante l’ottimo rientro in 2.a Divisione con il successo in trasferta a Torino sul campo dei Blacks Rivoli, i sarzanesi avevano prevedibilmente pagato lo scotto del ritorno in questa categoria inanellando una serie di sconfitte (seppur spesso di misura) fino al termine del campionato.

Adesso, dopo due passi falsi in trasferta, alla terza giornata ecco i “Reds” mietere finalmente il primo successo del 2017 col successo in casa dei Saints Padova: 20-13 al “Martin Luther King” di Cadoneghe.

Sono i padovani, dopo un paio di “drive” di reciproco studio, a sbloccare il risultato; ma in apertura di secondo quarto la bella corsa di Andrea Vené, alla sua prima stagione di football americano, riesce a riportare gli ospiti in parità. Il punteggio non cambia poi fino all’ “halftime”…6 a 6 e tutti negli spogliatoi.

Nel secondo tempo l’attacco rosso-argento sembra prendere ritmo, il solido gioco di corsa di Aurele Verne e Alessio Mancuso consente al quartertback Alessandro Sergenti d’imbeccare con due precisi passaggi direttamente in end-zone Nicola Boschi, rientrante a dispetto dei perduranti problemi a una spalla. Grazie alla trasformazione da 2 punti dello stesso Mancuso il punteggio si porta sul 20 a 6 per gli ospiti, ma è l’ottima prestazione una difesa sarzanese capace di contenere l’attacco patavino per tutto l’incontro concedendo solo due touchdown di cui il secondo agli sgoccioli, a fissare il risultato sul definitivo 20 a 13.

Ora c’è gran voglia di proseguire con un’altra affermazione e i Red Jackets proveranno a centrare l’obiettivo nel secondo e ultimo match “interdivisionale”, contro i Cavaliers Castelfranco Veneto, squadra in testa al girone D. L’entusiasmo è tanto e, approfittando finalmente anche del fattore campo, domenica prossima 2/3 nel debutto interno i ragazzi di coach Francesco Righetti sono determinati a replicare la bella prestazione fornita contro i Saints. Appuntamento alle ore 15 alla Bradia.