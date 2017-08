Fontana (Lega): NO a sistema Sprar e migranti in via Venti Settembre

GENOVA. 15 AGO. “Il Gruppo Consiliare Lega Nord Liguria è assolutamente in linea con quanto espresso dal Vice Presidente di Regione Liguria, Sonia Viale, circa l’attribuzione dei poteri ai Sindaci in merito all’accoglienza dei migranti presso i Comuni. Genova non intende più avere un’altra situazione come quella verificatasi lo scorso anno in Via XX Settembre. Noi non siamo d’accordo con il sistema di accoglienza SPRAR”.

Lo ha dichiarato ieri la capogruppo comunale del Carroccio a Tursi, Lorella Fontana.

“Riteniamo invece – ha aggiunto Fontana – che il Sindaco debba essere messo preventivamente a conoscenza delle varie locazioni o concessioni date per l’ospitalità a soggetti richiedenti asilo.





E’ una formula che non incide sui diritti dei privati quella che Sonia Viale vuole fare scaturire come iniziativa Regionale, ma di certo permette di aumentare le informazioni per i Sindaci tutelandoli su arrivi improvvisi e nel contempo tutela gli stessi migranti in quanto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di ordine pubblico, di assistenza sanitaria e di procedure anagrafiche”.