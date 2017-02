Fondi per meno abbienti, allarme M5S: casse regionali vuote

GENOVA. 22 FEB. “Negli ultimi anni i contributi per la locazione dei meno abbienti in Liguria sono crollati, alimentando un disagio abitativo e sociale ormai a livelli allarmanti”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere M5S Andrea melis.

“Una piaga – ha aggiunto Melis – che ha radici lontane. Previsto dalla legge 431 del 1998, questo fondo di sostegno è stato interamente garantito dallo Stato fino al 2004. A partire da quell’anno, con l’affievolirsi delle risorse statali, si è passati ad una sorta di co-finanziamento da parte della Regione. Il fondo ha conosciuto il suo picco tra il 2007 e il 2008; dopodiché, complice la crisi economica, nell’ultimo decennio le risorse si sono via via assottigliate, fino addirittura ad azzerarsi, a partire dal 2012, nel caso della Regione Liguria.

Le casse regionali per questo fondo di sostegno sono vuote, con il risultato di aver abbandonato a se stesse le fasce più deboli della popolazione che normalmente non riescono ad accedere al mercato privato degli affitti. Ed entro breve la situazione è destinata a peggiorare con il taglio definitivo ai già esigui contributi statali.

La Regione intervenga a tutti i livelli istituzionali per frenare l’emorragia di contributi a favore delle locazioni per i meno abbienti, arginando un disagio sempre più palpabile e aumentando l’offerta nel campo delle locazioni immobiliari di alloggi a canone più contenuto. Siamo di fronte a un’emergenza sociale ed economica senza precedenti. Non possiamo più rimandare oltre un problema che tocca da vicino migliaia di liguri in difficoltà”.