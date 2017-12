Foibe? Se le sono cercate i fascisti. Gambino (FdI) a collega aquilana: demente

Bimbi, anziani, donne, preti e tanti altri innocenti spesso torturati e quindi uccisi nelle foibe, solo perché erano italiani, dai partigiani rossi del macellaio Tito che, nonostante ciò, fu onorato dall’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale partì da Roma per partecipare al suo funerale fianco a fianco dei plenipotenziari comunisti dell’epoca.

E’ il genocidio italiano che si perpetrò nelle terre italiane dell’ex Jugoslavia dall’otto settembre 1943 al dieci febbraio 1947. C’è chi dice almeno 12mila morti infoibati, ma altri parlano di 20-25 mila. Oltre ai 350mila profughi costretti dai titini a lasciare la loro terra e le loro proprietà.

Veri profughi, spesso “accolti” nelle caserme, senza riscaldamento e senza neanche un letto, guardati e trattati male dalla popolazione secondo la propaganda d’odio messa in piedi dalla sinistra.





Famoso è l’episodio delle decine di litri di latte rovesciate per terra dai comunisti locali alla stazione di Bologna affinché i bimbi istriani-giuliano-dalmati non potessero berlo e quindi rifocillarsi.

Se finalmente da qualche anno, grazie alla tenacia di molti, la storia del genocidio dei nostri connazionali è stata riconosciuta dallo Stato italiano, a metà dicembre una consigliera comunale dell’Aquila, Carla Cimoroni, esponente di una lista che rappresenta quelli di Rifondazione Comunista e dei centri sociali, ha pubblicamente dichiarato “le foibe se le sono cercate i fascisti non gli italiani”.

Sul web è scoppiata la polemica e la consigliera aquilana, che nel suo profilo Fb ha pubblicato una foto con il sindaco di Napoli ed ex magistrato “Giggino” De Magistris, è stata costretta a precisare che, in sostanza, tale affermazione l’avrebbe sentita dal racconto di alcuni profughi italiani dell’epoca: “Sono stata male interpretata”.

Attendibile o inattendibile che sia, la compagna revisionista-negazionista ha anche contestato il Giorno del ricordo, ossia la solennità civile nazionale italiana che è stata finalmente istituita come tale da una legge nel 2004 e che si celebra ufficialmente il 10 febbraio di ogni anno.

Le polemiche sono quindi rimbalzate fino a Genova, dove alcuni giorni fa il consigliere delegato alla Protezione civile Antonino Sergio Gambino (FdI) ha duramente replicato alla collega consigliera della Città dell’Aquila, a Rifondazione Comunista e all’Anpi che ha ospitato lo “speech” della revisionista-negazionista in una sua sede locale.

Gambino è anche il consigliere che era stato delegato dal sindaco Marco Bucci a deporre una corona di fiori a Staglieno in memoria dei Caduti della RSI e che per questo era finito nel mirino della sinistra genovese.

“Questi soggetti – ha ribadito Gambino – andrebbero perseguiti dalla giustizia italiana per apologia della stupidità e ignoranza? Come può un soggetto del genere essere candidato ed eletto come consigliere comunale e soprattutto la sezione Anpi che ha ospitato questa demente non si vergogna?”.