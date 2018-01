Foce, bandito punta coltello alla gola a commessa e fugge indisturbato col bottino

Ancora una rapina alla Foce. Secondo i primi accertamenti, un bandito armato di coltello intorno alle 18 di oggi è entrato in un negozio di capsule per il caffè in via Pisacane a Genova e ha puntato la lama contro la commessa costringendola a consegnargli l’incasso.

Quindi è fuggito indisturbato, non si sa ancora se a piedi o a bordo di una moto o uno scooter. Il bottino sarebbe di alcune centinaia di euro.

L’allarme è stato lanciato dalla donna, sotto choc per le minacce del malvivente che forse è italiano o dei Paesi dell’Est.





Alla Foce sono intervenuti gli agenti delle volanti e quindi gli investigatori della sezione Reati contro il crimine diffuso della squadra Mobile.

Indagini in corso.