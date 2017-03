GENOVA. 2 MAR. LO scorso gennaio, in piazzale Kennedy, due sconosciuti aggredirono uno straniero, colpendolo con un’asta di ferro, allo scopo di impossessarsi del portafoglio contenente, oltre ai documenti, la somma di 430 euro. La vittima, un marocchino di 23 anni, veniva soccorsa e trasportata presso un ospedale cittadino, da dove poi veniva dimessa con prognosi di dieci giorni per il trauma cranico facciale riportato.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Genova Marassi hanno portato all’individuazione del responsabile, un marocchino, che materialmente colpì la vittima con la spranga, arrestato per rapina aggravata in concorso lo scorso 25 febbraio ed associato presso il carcere di Marassi. Ma anche per suo fratello, 29enne, l’epilogo non è stato diverso: ieri è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere per il medesimo reato, notificatagli presso il carcere di Alessandria, in quanto ritenuto il complice dell’aggressione.