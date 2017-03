Fnsi e Usigrai vs Maurizio Rossi su convenzione Stato-Rai

GENOVA. 4 MAR. Alzata di scudi da parte di Fnsi e Usigrai per l’indicazione di Maurizio Rossi in qualità di relatore per la minoranza in commissione di Vigilanza dello schema di convenzione Stato-Rai. Le due associazioni sindacali sollevano l’obiezione parlando di “conflitto d’interessi” in quanto “proprietario di una tv privata”.

A riportarlo è la versione online odierna di Prima Comunicazione.

“Quale sarebbe il commento – proseguono le due associazioni – se la Lega Calcio decidesse di affidare al Presidente della Lazio la campagna acquisti della Roma? Fnsi, Usigrai e Associazione Ligure dei Giornalisti hanno profondo rispetto per i ruoli istituzionali. E quello di relatore di un testo fondamentale come lo schema di Convenzione Stato-Rai è profondamente delicato, in particolare per il sistema di valori democratici e per l’indipendenza del Servizio Pubblico”.

“Per queste ragioni troviamo perlomeno bizzarro che un ruolo del genere venga affidato a un senatore in palese conflitto di interessi: Maurizio Rossi è proprietario di una tv privata locale e ha sempre fatto una palese battaglia per far assegnare all’emittenza privata una parte della concessione di Servizio Pubblico”.

Inoltre Fnsi ed Usigrai alle quali si affianca anche l’Associazione ligure dei giornalisti rilevano come “nella sua emittente non è mai stato riconosciuto il valore dei contratti di lavoro giornalistico. Quale serenità nel condurre i lavori potrà mai avere? Quale serenità di giudizio?”.