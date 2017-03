Floranga 2017: i fiori del Ponente ligure in bella mostra

IMPERIA. 12 MAR. Dal 8 al 12 marzo 2017 si è svolta nella prestigiosa sede di Villa Ormond a Sanremo – negli spazi di rappresentanza della Fondazione dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario la sesta edizione di “Floranga – la Floricoltura in mostra”, un’esposizione floreale, ideata dai Giovani di Confagricoltura Liguria, che, fin dalla sua nascita, si propone di promuovere le produzioni floricole del Ponente Ligure attraverso percorsi espositivi, dibattiti e conferenze di esperti nazionali ed internazionali del settore.

Promossa dalle principali organizzazioni ed enti del settore agro-florovivaistico, ingrosso e import export di fiori, oltre che dall’Istituto “E.Ruffini – D. Aicardi” e dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) di Sanremo, l’edizione 2017 si è distinta per l’eleganza e per la creatività degli espositori che hanno presentato nei saloni ottocenteschi della Villa della famiglia Ormond una straordinaria kermesse di composizioni floreali, proponendo ibridi di grande impatto visivo (particolarmente significative le varietà di ranuncolo) o rarità vegetali (es.: Cyperus papyrus, il Papiro egiziano).

Molto apprezzato dal pubblico il contestuale concorso di decorazione floreale “Fiori e Arte” (giunto alla sua sua quarta edizione) un’occasione unica che ha consentito ad una sessantina di artisti dell’arte ikebana di esporre le proprie creazioni nel rinnovato spazio espositivo del Padiglione Prediali. Grande spirito creativo ed inediti accostamenti tra fiori, foglie e materiali inconsueti (come penumatici, libri, strumenti musicali) per sviluppare in arte visiva le quattro categorie in gara: Architettura, Pittura, Scultura e Letteratura. La Giuria Tecnica e quella d’onore che ha visto la partecipazione tra gli altri di Daniela Cassini, Assessore al Turismo, Cultura e Manifestazioni e Barbara Biale, Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo.

Da ricordare nella cinque giorni dedicata al fiore del Ponente Ligure, la partecipazione di Carlo Pagani, noto come il “Maestro Giardiniere”, appassionato divulgatore del giardinaggio come cultura da trasmettere; del professor Filippo Pizzoni, architetto, paesaggista e storico del giardino; e di Per Benjamin, il flower designer svedese, designato dalla fondazione Nobel, che ha scelto i fiori di Saremo per realizzare le scenografie floreali protagoniste della cerimonia di conferimento dei Premi Nobel, nell’edizione 2016.

Un evento che ha accompagnato i numerosi visitatori presenti in città per assistere allo storico Corso Fiorito che si è svolto nella mattinata di ieri (domenica 12 marzo 2017), offrendo la possibilità di assistere alla composizione live del carro cui la Città di Sanremo ha voluto rendere omaggio a Libereso Guglielmi, botanico collaboratore di Mario Calvino, padre dello scrittore Italo Calvino, da poco scomparso.

Maurizio Abbati

Link utili: http://www.floranga.it