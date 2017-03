GENOVA. 11 MAR. Flash mob oggi, alle 17.30 in piazza De Ferrari “Stop violence #TuComeMe”, per dire basta alla violenza sulle donne.

Il Flash mob è stato organizzato dall’Ordine degli Infermieri Gruppo Violenza di Genere, in collaborazione con infermieri, architetti, avvocati, medici di Genova.

Poco prima delle 17 i partecipanti si sono incontrati nell’atrio di Palazzo Ducale dove è stato consegnato un palloncino a ogni partecipante nel colore della manifestazione: il fucsia o il nero.

Da attaccare al palloncino un messaggio, un pensiero, un disegno o una citazione rispetto al tema della violenza.

Fuori dal Ducale era presente una banda che ha iniziato ad intonare una marcia. I partecipanti in fila per due si sono schierati dapprima sotto il palazzo della Regione, per poi spostarsi di fronte alla fontana di De Ferrari.

Intorno alle 17.30 quando il rullo dei tamburi è terminato, i palloncini sono stati liberati in cielo come messaggio rappresentativo di libertà.

Infine i partecipanti hanno fatto un giro intorno alla fontana per rappresentare la solidarietà al femminile rafforzata dalla partecipazione di uomini che sostengono le donne senza distinzione di sesso o professione.

Su un foglio liberato in cielo c’era scritto: “La Donna è vita, La Donna dà la vita, La Donna deve vivere!! Rispetto alla Donna perché grazie a Lei esistiamo”.