GENOVA. 1 LUG. Un marocchino, all’interno del punto vendita “Foot Locker”, sito nel centro commerciale “Fiumara” ieri si è impossessato di vari indumenti per un importo di 200 euro, allontanandosi indisturbato.

L’immigrato, fermato poco dopo dai militari della pattuglia della Stazione Carabinieri di Sampierdarena, è stato trovato in possesso della refurtiva. Pertanto, è stato tratto in arresto per “furto aggravato”.

Il bottino è stato restituito al titolare responsabile della rivendita.