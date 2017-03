GENOVA. 11 MAR. Una cittadina ecuadoriana di 59 anni, di professione badante, è stata deferita in stato di libertà per furto aggravato dai Carabinieri della Stazione di Sampierdarena, poiché trovata in possesso di vari capi di abbigliamento risultati rubati poco prima all’interno di un negozio di abbigliamento sito nel centro commerciale “Fiumara”.

La refurtiva è stata restituita al titolare responsabile della rivendita.