GENOVA. 25 MAR. La polizia ha arrestato un bosniaco di 52 anni per furto aggravato. Mentre transitavano in via Quinto gli agenti delle volanti hanno notato una donna che richiamava la loro attenzione; la donna ha riferito di aver subito un furto presso la farmacia in cui lavora, fornendo le descrizioni del responsabile.

I poliziotti si sono subito messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato all’interno di un’autoambulanza in Via Majorana poco distante dal luogo del furto.

Quest’ultimo aveva chiesto aiuto ai militi del 118 accusando un finto malore.

Vistosi scoperto dalla polizia il 52enne ha cercato di occultare il materiale rubato ed è stato arrestato dagli uomini in divisa che lo hanno accompagnato in Questura per gli atti di rito.

Il bosniaco, oltre ad essere arrestato, è stato anche denunciato per un furto commesso nella stessa farmacia qualche giorno prima.