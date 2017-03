GENOVA. 23 MAR. Si è tenuta la cerimonia per il taglio della lamiera della prima di tre navi da crociera che Fincantieri sta costruendo per Virgin Voyages.

Uno striscione rosso con la scritta “Make the ship happen #6287” collocato sopra la macchina che ha tagliato la prima lamiera oltre a musica e fuochi nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente.

La nave, 110 mila tonnellate di stazza, lunga 278 metri, larga 38 e con la capacità di oltre 2700 passeggeri verrà consegnata nel 2020 e non ha ancora un nome.

Con questa commessa di tre navi per Virgin Voyagers oltre alle due, Silver Muse e Seabourn ovation, in costruzione per altri due armatori, ci sarà lavoro fino al 2022.