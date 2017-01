Fincantieri, incidente sul lavoro: operaio si amputa un dito

GENOVA. 5 GEN. Un altro incidente sul lavoro nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Un operaio di una ditta appaltatrice si è amputato un dito mentre usava un sega circolare.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i volontari 118 e gli ispettori dell’Asl3. L’operaio è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un breve intervento chirurgico. Secondo i primi accertamenti, l’attrezzo sarebbe stato usato per tagliare un materiale troppo duro per quel tipo di sega. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per far luce sulla vicenda.