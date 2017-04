Fincantieri acquisisce Stx francese col consenso di Parigi

ROMA. 7 APR. Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, il gruppo pubblico italiano della cantieristica navale, ha ottenuto il consenso del Governo francese per acquisire la società Stx, cioè i cantieri di Saint-Nazaire, attraverso un escamotage finanziario. Parigi con l’intesa ha dato “il via libera di principio”, il consenso definitivo dovrebbe arrivare a fine luglio, dopo il compimento delle procedure di consultazione sindacale prevede che Fincantieri diventi “azionista di riferimento ma minoritario” di Stx, con una partecipazione del 48 per cento. Lo Stato conserverà la sua quota di blocco del 33,3% acquisita nel 2008.

L’amministratore delegato Bono e lo staf dirigenziale Fincantiieri stanno creando un campione europeo della cantieristica navale con 5,5 miliardi di fatturato e 26mila dipendenti senza considerare l’indotto, in grado di competere con i grandi del settore nel mondo, come coreani e cinesi. Il gruppo pubblico francese di cantieristica militare Dcns Direction constructions navales et systèmes, ha detenuto al 62% dallo Stato e al 35% da Thales, entra così con il 12%, in modo da garantire che vengano preservati gli interessi militari della Francia.

La quota eccedente sarà in mano alla Fondazione CR di Trieste. Questa operazione da modo di assicurare che la maggioranza sia italiana, per valorizzare il fatto che Fincantieri ha rilevato, presso il Tribunale di Seul, il 66,7% di Stx France, ma grazie alla presenza di un investitore privato e indipendente di lungo termine e non sia un appannaggio della società pubblica guidata da Bono. ABov.