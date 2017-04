Finale-Savona, Siciliano “Partita da vincere”

SAVONA 9 APR. Oggi 9 aprile alle ore 15.00 al Campo Sportivo di Finale Ligure “Felice Borel” si giocherà Finale-Savona, per la 30^ giornata del Campionato di Serie D, questa mattina presso la Sala Stampa dello Stadio Bacigalupo si è svolta la conferenza di Mister Sandro Siciliano che ha così analizzato l’importante match di domani:

“Non possiamo più sbagliare una partita ma non sarà facile, i ragazzi hanno fatto grandi cose nelle ultime tre gare, abbiamo avuto bisogno di tempo per creare questa grande coesione come gruppo ma ad oggi siamo davvero uniti per raggiungere il massimo. Siamo ancora in corsa per grandi traguardi ed incontrare la squadra rivelazione del campionato sarà una motivazione in più, in casa hanno perso solo una volta e questo la dice lunga.

Da parte nostra ci sarà ovviamente la volontà di dare il tutto per tutto e voglio vedere una bella prestazione, come gruppo e come squadra, in questi giorni ho avuto la possibilità di provare diverse soluzioni tattiche, vedremo quale sarà quella giusta per Finale.

Credo che sarà un bel match giocato a viso aperto da entrambe le squadre, il Finale è molto forte nelle ripartenze, dovremo essere bravi a non farci sorprendere.”