Finale-Savona, prevendita boom per il derby del Borel

SAVONA 7 APR. Si avvicina il match di campionato tra Finale e Savona che si giocherà domenica 9 aprile alle ore 15.00 al Campo Sportivo “Borel” di Finale Ligure. Continua la vendita dei tagliandi, ancora pochissimi disponibili per il Settore Ospiti, presso la segreteria del Savona nella giornata di oggi fino alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e domani mattina sabato 8 aprile dalle 9.30 alle 12.

I tagliandi per la Tribuna saranno disponibili il giorno della partita direttamente alla biglietteria dello Stadio a partire dalle ore 13.30.

Una prevendita boom per una partita importantissima per il prestigio ma anche per la classifica della squadra di Siciliano all’inseguimento della vetta.