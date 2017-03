SAVONA. 24 MARZ. Per ricordare una delle giovani voci più amate della Liguria, domenica pomeriggio (alle ore 17 all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo) Finale organizza un grande concerto che vedrà la presenza di grossi big della musica italiana. Carmen Roccatagliata, che è scomparsa a soli 36 anni, a causa di un tumore al pancreas, che si è propagato in un tempo brevissimo, aveva tre grandi passioni: il canto, le arti grafiche e i bambini.

All’evento, che è intitolato “Per te, Carmen: immagini, video e canzoni di Carmen Roccatagliata” ci saranno fra gli altri, Franco Fasano, Italo Ianne, Giovanni Amelotti, i “Gente de Mà”, Mattia Inverni, Carlo Lena, Vladi dei Trilli, Riccardo Zegna, Luisa Zanoli e la “Compagnia di Espressione Corporea”, i ragazzi di “Finale Canta”, i bambini della ludoteca comunale e del circolo ricreativo “Tappeto di fragole”. A presentare lo spettacolo saranno Elisabetta Mandraccio e Davide Piana.

“Penso che si tratti di un evento unico- ci ha detto Andrea Viriglio, madre di Carmen- non so quando potrebbe ricapitare a Finale Ligure che così tanti artisti di questo calibro salgano sullo stesso palco e tutti a titolo gratuito. Sono grandi nomi che hanno collaborato con mia figlia Carmen, in un modo o nell’ altro, a parte il grande pianista Riccardo Zegna, che invece interverrà in nome dell’amicizia con mio marito, con il quale ha frequentato il liceo artistico. Tutti, appena li ho contattati, si sono precipitati senza esitazione e senza chiedere nulla, e questa è stata una grande testimonianza, per me, di stima verso mia figlia. Voglio dire grazie a tutti questi artisti che non se lo sono fatto chiedere due volte. Fasano arriverà apposta da Roma e Ianne da Venezia. E poi vorrei dire grazie all’ associazione Finalborgo.it per il sostegno tecnico e all’ amministrazione comunale per gli spazi che ci ha concesso”.

La mamma di Carmen ci anche raccontato un altro commovente aneddoto: “Il manifesto del concerto di domenica- ci ha spiegato la Viriglio- contiene anche il nome della cantautrice genovese Roberta Alloisio, che aveva già dato la sua adesione, ma che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa. Eravamo amiche e proprio poco prima di morire mi aveva confidato che era stressata, era venuta a trascorrere qualche giorno a casa mia per rilassarsi un po’ e staccare da tutto. Purtroppo non è bastato a salvarla”.

La serata avrà uno scopo benefico: l’ ingresso a 7 euro servirà infatti per l’acquisto di materiale per la ludoteca. “Ci sarà un excursus di mia figlia- conclude la Viriglio- che ha iniziato a cantare a 2 anni e ha fatto tre apparizioni in Rai. Ha fatto musica a livello professionale, ha frequentato l’accademia musicale Ferrato-Cilea di Savona per cinque anni, in classe con Mattia Inverni. È stata selezionata tra le prime 32 all’ Accademia di Sanremo, senza avere alcuno sponsor illustre che le coprisse le spalle. Ha lavorato in villaggi turisti, è stata scenografa, ha fatto l’animatrice sulle navi Grimaldi Lines. E infine, quando il mondo della musica si era fatto troppo stressante, ha lavorato in ludoteca a Finale. Lavori che riassumono le sue tre grandi passioni: musica, disegno, bambini”.

Per chi fosse interessato a partecipare all’evento le prevendite sono disponibili presso la Libreria Centofiori di Finale Ligure e l’Oreficeria De Lonti di Albenga.

CLAUDIO ALMANZI