Finalborgo Baseball Winter League fino al 27 marzo col derby

SAVONA. 21 MAR. Prosegue a Finale Ligure la Winter League, il campionato provinciale invernale seniores organizzato dalla A.S.D. Aquila Baseball Sofball di Finale Ligure e dalla A.S.D. Albisole Cubs Baseball Team ed ufficialmente riconosciuto dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Baseball Softball.

La seconda giornata regala ancora emozioni al pubblico, sempre più numeroso, accorso al campo “Viola” di Finale Ligure.

Protagoniste della giornata i padroni di casa delle Tigres di Finalborgo, vincenti di misura al debutto sette giorni fa contro gli Albisole Titans, e gli Albisole Bombers formazione composta da un mix di giovani promesse e veterani di consumata affidabilità. La partita, pur piacevole e ben giocata, non è mai stata in discussione con l’attacco degli albisolesi bravo a mettere continuamente sotto pressione lanciatori e difesa finalese fin dai primi inning e, alla fine dei sei inning regolamentari, lo score sul tabellone fissava una netta e meritata vittoria per 12 a 3 in favore dei Bombers.

“Un buon debutto – il commento di Giulio Calcagno, allenatore-giocatore degli Albisole Bombers – già alla prima uscita stagionale siamo riusciti a far vedere cose interessanti. I lanciatori hanno fatto un buon lavoro senza affaticare il braccio, la difesa ha fatto cose semplici ed efficaci, l’attacco ha dato pressione per tutta la partita. Un’ottima gara di allenamento per tutti, giovani e veterani, in vista degli impegnativi campionati Under18 e Northwest League che inizieranno il primo weekend di Aprile”.

La Finalborgo Baseball Winter League proseguirà lunedì 27 marzo con il derby tutto albisolese tra Bombers e Titans mentre la finalissima verrà giocata lunedì 3 aprile. Tutte le partite vengono disputate con inizio alle ore 20.00 sul campo “Viola” di Finale Ligure che, dopo la demolizione del campo Cameli di Albissola Marina, è l’unico campo disponibile per giocare a baseball/softball in tutta la Riviera savonese.