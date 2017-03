GENOVA. 12 MAR. Loro, giustamente, avevano solo chiesto di fare poco rumore e di abbassare il volume della musica e della Tv. Gli altri, anziché scusarsi per il baccano, hanno reagito con una serie di dispetti, cominciandoli anche a filmare “continuamente” con l’Ipad ogni giorno e quindi sono finiti nei guai.

Il Tribunale di Genova, infatti, dopo la querela dei primi, ha condannato i secondi vicini di casa ritenendoli colpevoli del reato di stalking. La pena di 5 mesi di reclusione e 5mila euro, tuttavia, non appare pesante.

Le persecuzioni, cominciate nel 2014, erano andate avanti per mesi ed erano avvenute in un complesso di villette in Vallescrivia. Sentenze del genere, tuttavia, sono abbastanza comuni anche fra residenti dello stesso condominio in città. Chi è in grado di dimostrare di essere perseguitato reiteratamente dai vicini ed è costretto a cambiare le sue abitudini di vita, oggi in Tribunale può vincere.