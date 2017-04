Filippo Timi da Stasera alla Corte con “Una casa di bambola”

GENOVA. 4 APR. Stasera, martedì 4 aprile alle ore 20,30 il celebre attore di cinema e teatro molto apprezzato dal pubblico, Filippo Timi, sarà sul palco del Teatro alla Corte per la messa in scena di “Una casa di bambola” di Henrik Ibsen. Timi interpreta tutti i ruoli maschili, e reciterà con Marina Rocco, Mariella Valentini, Andrea Soffiantini, Marco De Bella, Angelica Gavinelli, Elena Orsini, Paola Senatore.

Rovesciando il tradizionale punto di vista sul dramma ibseniano, la regista Andrée Ruth Shammah invita lo spettatore a chiedersi: «E se Nora non stesse dicendo la verità quando afferma di essere sempre stata trattata come una bambola?» Partendo da questo dubbio, la regista e Filippo Timi, giungono alla conclusione che lungi dall’essere vittima, Nora è colei che regge i fili della vita coniugale e che manipola il marito Torvald, obbligandolo, appunto, a interpretare ruoli diversi. Il risultato è che l’intreccio si complica e si trasforma in una specie di thriller fatto di sentimenti e passioni, truffe e calcoli interessati, inganni e rese dei conti.

Del resto dagli appunti di Ibsen sulla sua commedia scritta nel 1879 si legge: «Ci sono due tipi di leggi morali, due tipi di coscienze: una, in un uomo e un’altra, completamente differente, in una donna. L’una non può comprendere l’altra; ma nelle questioni pratiche della vita, la donna è giudicata dalle leggi degli uomini, come se fosse un uomo».

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Franco Parenti e dal Teatro della Toscana, è diretto da Andrée Ruth Shammah che ne ha curato anche la versione italiana e l’adattamento. Lo spazio scenico è di Gian Maurizio Fercioni, i costumi sono di Fabio Zambernardi in collaborazione con Lawrence Steele, le musiche sono di Michele Tadini, le luci di Gigi Saccomandi.

“UNA CASA DI BAMBOLA” è in scena al Teatro della Corte fino a domenica 9 aprile.

FRANCESCA CAMPONERO

Per ulteriori informazioni: www.teatrostabilegenova.it