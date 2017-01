Filippo Gambetta il 20 gennaio a La Claque

GENOVA. 17 GEN. Venerdì 20 gennaio alle ore 21,30 presso “La Claque” in Vico San Donato 9 è in programma un concerto con Filippo Gambetta che presenta il suo ultimo album. Vincitore del Premio Città di Loano 2016 nella categoria “miglior disco di musica tradizionale”, Otto Baffi è un viaggio che una volta finito si ha subito voglia di rifare (BlogFoolk – Ciro de Rosa). L’album è impreziosito dalla partecipazione di ventidue musicisti ospiti e propone musiche originali per organetto a due file / otto bassi, legate al repertorio da danza tradizionale italiana ed europea.

Il concerto di presentazione di Otto Baffi vede la partecipazione di Emilyn Stam, pianista e violinista canadese, Sergio Caputo al violino, Carmelo Russo alla chitarra classica, Riccardo Barbera al basso elettrico e al contrabbasso e John Williams al clarinetto, da Toronto. La serata a La Claque è un’occasione di incontro di artisti accomunati dalla passione per le musiche di tradizione, creatori di melodie nuove, ad esse ispirate. Otto Baffi è il quarto lavoro discografico in cui Filippo Gambetta propone musica di propria composizione per organetto.

I precedenti album Stria, Pria Goaea e Andirivieni, pubblicati da Felmay Records, sono stati presentati in alcuni dei principali festival internazionali di musica folk e acustica tra cui Vancouver Folk Festival, Edmonton Folk Festival, Calgary Folk Festival, Kaustinen Folk Festival, Festival Le Grand Soufflet, Folkest, Aarhus Folk Festival, Trad.it Festival. Filippo Gambetta ha composto musiche per il teatro e la danza contemporanea e collaborato con importanti musicisti. E’ membro del gruppo Liguriani, con cui ha inciso due album, e si è esibito in importanti rassegne europee come Celtic Connections, Rheingau Musik Festival, Rudolstadt Folk Festival e Bardentreffen Nuremberg.

E’ inoltre attualmente impegnato nel progetto Voyage de Nuit, band di world music in cui si intrecciano sonorità celtiche, mediterranee e del centro Francia. ChocoChoro è il progetto con cui Filippo propone musica strumentale brasiliana in veste di mandolinista.

FRANCESCA CAMPONERO

Costo biglietto: 15 euro