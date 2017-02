GENOVA. 8 FEB. “Nessuno in Comune a Genova provi a scaricare la responsabilità di quanto accaduto sull’operazione Iren – Amiu sul centrodestra. Non vi è stato nessuno sgambetto né, come qualcuno vorrebbe far credere, una cinica speculazione politica. L’opposizione, nelle sue varie anime, ha votato contro un piano tardivo, confuso, non risolutivo dei giganteschi problemi della città e utile solo a creare ulteriore confusione del futuro. Prova ne sia il fatto che è stata la stessa maggioranza a rifiutare le soluzioni proposte dal sindaco”

Il governatore Giovanni Toti, in un lungo post sulla sua pagina Facebook, commenta così quanto accaduto ieri sera in Consiglio comunale a Genova e la conseguente figuraccia del sindaco Marco Doria.

“Ma vi sembra normale – aggiunge il governatore della Liguria – che un’amministrazione in carica da cinque anni si accorga del disastro dei rifiuti a Genova negli ultimi due mesi di mandato? Vi sembra normale che un piano, a cui dicono si lavora da anni, non preveda investimenti e progetti tali da garantire lo smaltimento dei rifiuti nel capoluogo di regione per i prossimi anni? Vi sembra normale che in dieci anni la Regione e la città di Genova, entrambe a guida Pd, abbiano lasciato la Liguria all’anno zero per quanto riguarda la raccolta differenziata, come solennemente riportato dal rapporto della Commissione Parlamentare bicamerale sul ciclo dei rifiuti? In ultima analisi, vi sembra normale che una maggioranza accusi le opposizioni della propria incapacità di governare?

La verità è che la maggioranza raccogliticcia che ha governato questa città e “sostenuto” il sindaco Doria negli ultimi cinque anni è arrivata al capolinea, travolta da liti, personalismi, assenza di visione e di progetti da rivendicare di fronte ai cittadini. Purtroppo il collasso di questa maggioranza lascia la nostra Genova sotto un cumulo di macerie di cui il Pd e i suoi alleati non hanno neppure il coraggio di assumersi la responsabilità, cercando meschinamente di scaricarla su chi, in Consiglio comunale e fuori, aveva sempre denunciato la loro incapacità di governo.

Ieri, finalmente, anche l’ultimo velo di ipocrisia che teneva in piedi l’armata Brancaleone del centro sinistra in questa città è franata. Faremo di tutto per evitare che il prezzo della loro incapacità, della loro arroganza non venga pagato dai cittadini. Lo stiamo facendo da un anno e mezzo in questa regione, cercando di rimediare in ogni modo agli errori del passato e di mitigare gli effetti degli errori altrui, anche nel presente. Siamo certi che tra qualche mese riusciremo a farlo ancor meglio portando razionalità, buon senso e visione del futuro anche nel Comune di Genova”.