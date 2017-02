Fiera di Sant’Agata, ci sarà malgrado l’allerta meteo

GENOVA. 4 FEB. La Fiera di Sant’Agata si svolgerà regolarmente domani malgrado l’allerta meteo Gialla dalle 4.00 alle 20.00 per pioggia e temporali nella ona di Genova San Fruttuoso.

Domani, domenica 5 febbraio oltre 600 banchi di operatori commerciali, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, daranno vita alla tradizionale Fiera di Sant’Agata.

Ci saranno alcune modifiche naturali dei parcheggi per cui è prevista la rimozione forzata e dei transiti.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, saranno interdette la viabilità e la sosta in queste strade:

corso Galilei, piazza Giusti, piazza Manzoni (lato mare), via Giacometti, via Casoni, via De Paoli, via Novaro, via Toselli (tratto compreso tra piazza Martinez e via Novaro), piazza Martinez, via Pendola, via Paggi, via Torti (da piazza Terralba a piazza Martinez), piazza Terralba, via G.B. D’Albertis (primo tratto).

In via Vitale, nel tratto compreso tra i civici 2 e 12, sarà istituito il solo divieto di sosta.

Il provvedimento sarà operativo dalle ore 24 di sabato 4 febbraio alle ore 4, circa, di lunedì 6 febbraio, quando termineranno le operazioni di pulizia a cura di Amiu.

Subito dopo la chiusura dell’area interessata, i veicoli rimasti in sosta sui posteggi riservati ai concessionari, verranno rimossi.

Anche il servizio AMT subirà variazioni a seguito della chiusura della viabilità. Oltre che alle paline alle fermate degli autobus, sarà anche possibile avere tali informazioni collegandosi all’app Amt o al sito Amt.

Si raccomanda di evitare per quanto possibile l’uso dei veicoli privati, in modo da non appesantire la circolazione stradale nelle vie limitrofe.