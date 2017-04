GENOVA. 1 APR. Nella notte a Lavagna, in via Santa Giulia, si è verificato un incendio. Un’auto e uno scooter, parcheggiati in uno spazio pubblico, sono andati completamente distrutti da un incendio; una seconda auto è stata danneggiata dal calore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari con tre mezzi e sette uomini e la polizia.

Non risultano feriti o intossicati. Ancora da accertare l’origine delle fiamme.