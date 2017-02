LA SPEZIA. 25 FEB. Ieri in serata, intorno alle 21, si è verificato un incidente stradale sulla Napoleonica, la strada provinciale per Fezzano in provincia di La Spezia.

Qui un’auto si è scontrata contro una moto causando il ferimento di due persone.

Il più grave è il motociclista che ha riportato un trauma cranico ed una frattura scomposta di una gamba.

Sul posto è intervenuta l’automedica Delta 1 e l’ambulanza del Fezzano che hanno accompagnato il ferito all’ospedale Sant’Andrea.