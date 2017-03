Fezzano, a fuoco appartamento: sfollata famiglia

LA SPEZIA. 15 MAR. Nella notte si è verificato l’incendio del tetto di una palazzina di tre piani a Fezzano, nel comune di Porto Venere: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Una famiglia di quattro persone che abitata nell’appartamento dell’ultimo piano, è stata sfollata in quanto il piano è stato dichiarato inagibile.

Durante le fasi di spegnimento del rogo, scoppiato intorno all’una e mezza per cause ancora in fase di accertamento, tutto l’edificio è stato fatto evacuare dai Vigili del Fuoco della Spezia.

I vigili del fuoco hanno operato fino alle cinque di questa mattina con autobotte e una autoscala.

Dopo le bonifiche del caso, verranno effettuate nuove verifiche sull’agibilità dell’ultimo piano.