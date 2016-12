GENOVA. 26 DIC. Festeggia la sera Natale alzando un po’ troppo il gomito con gli amici, perde l’equilibrio e cade dal balcone di un alloggio di via dell’Acciaio, finendo sul tetto della concessionaria di auto Garage 49 in via Siffredi.

Un immigrato dello Sri Lanka, intorno alle 21 di ieri, è stato soccorso dai volontari del 118, che lo hanno trasportato in stato confusionale al pronto soccorso del Villa Scassi. Ha riportato delle ferite, ma si è salvato.

Intervenuti anche i carabinieri, ai quali il 22enne avrebbe escluso che si sia trattato di un’aggressione. Dai primi accertamenti, sarebbe quindi stata una “caduta accidentale”.