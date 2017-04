GENOVA. 10 APR. Meno denunce di reati e più persone arrestate, con il carcere di Marassi che però sembra avere le porte girevoli perché loro li acchiappano, li mettono dentro, ma gli altri li fanno uscire. Aumento delle rapine, soprattutto quelle commesse in strada, e dei delitti legati agli stupefacenti.

E’ quanto emerge dal riepilogo di un anno di lavoro della polizia di Genova, presentato oggi dal questore Sergio Bracco nel corso della festa per il 165° anniversario alla Stazione Marittima.

Dal primo marzo del 2016 e il 28 febbraio del 2107 gli agenti hanno arrestato 975 persone, facendo segnare un +2,52% rispetto allo stesso periodo del 2015 e 2016. I reati invece sono scesi del 12,62% passando da 12.292 a 10.741. Decremento anche per le denunce: -15,91% (da 5367 a 4513). In aumento le rapine in strada (130 rispetto alle 114 dell’anno prima) e i reati legati agli stupefacenti: 287 rispetto ai 225. Dai numeri affiora anche il lavoro svolto per fronteggiare l’emergenza terrorismo: i servizi mirati sono passati da 489 a 702 (+43,55%), aumentati anche i veicoli controllati (+25,04%), e le persone identificate, da 118 mila a 120 mila (+1,89%), i servizi del nucleo cinofilo antisabotaggio (da 172 a 224). Le violenze sessuali sono diminuite del 20,37% (da 54 a 43); le rapine aumentate (+3,6%) da 223 a 231; con netta diminuzione di quelle in banca (-33,3%) e in casa (-17,65%). I furti sono scesi da 6599 e 5395 (-18,24), con netta diminuzione degli scippi (-25%) e su auto in sosta (-30%) e di moto (25,84%) e di auto (15,46%). Netto anche il calo delle estorsioni: da 48 a 26 (-45,83) mentre sono in aumento sono i delitti informatici: +0,97 (da 309 a 312) e gli stalking, cresciuti del 5,88% (da 85 a 90 casi). Per quanto riguarda l’ordine pubblico da segnalare l’aumento delle manifestazioni degli antagonisti passate da 7 a 26 con un +271,43%.